Работа в сфере досуга для девушек

Меняется мир и отношение людей к работе. Сегодняшние соискатели хотят иметь ее интересную, удобную, с возможностью развиваться. Зарабатывать хочется прилично, а работать на дядю считается «не комильфо». В этом случае работа для девушек в сфере досуга идеальный вариант!

С чего начинать, если возникло желание трудиться исключительно на себя?

На этой странице каждая сможет быстро найти наиболее подходящую для себя вакансию.

Во-первых: Определись в какой стране и городу ищешь работу в досуге.

ТОП 10 популярных направлений:

Если нужного города нет в списке выше, тогда он обязательно есть в меню где перечислены все населенные пункты.

Во-вторых: внимательно изучи все доступные варианты. Затем отложи 5 самых интересных, и неспеша по очереди свяжись с автором каждого из них. Выслушай какие предлагают условия сотрудничества, и возьми время пару на размышление.

Потом еще раз изучи предложенные вакансии и выбери самую лучшую!

Вот и всё! Нет ничего проще чем устроится на работу в досуге с помощу нашего сайта!

на нашем сайте, каждый желающий 24/7 может бесплатно добавить объявление и предложить сотрудничество. Именно по этому, на Комсомолка ворк самый огромный выбор вариантов как заработать молодой девушке из любого города!

А благодаря огромному количеству свежих вакансий, девушки ищущие работу могут выбрать максимально подходящее и выгодное для нее трудоустройство!

На волю в пампасы

Многие считают работу по найму рабством, продолжая выполнять ее годами. Она не дает возможность реализоваться, ограничивает, заставляет следовать корпоративной культуре, делать то, что не хочется.

В этой ситуации работа на себя может стать выходом. Лучше сразу отбросить убеждение, что подобная вольность автоматически дарит свободный график, возможность для реализации фантазий и большой доход, разумеется.

В реальности работа в Москве в сфере досуга требует колоссальной самоорганизации и подойдет не каждому. Но отчаиваться не стоит!

Разбираем по порядку: 13 важных пунктов

Полезные советы для тех, кому нужна высокооплачиваемая работа для девушек в сфере досуга:

1. Самое главное, чему следует научиться в первую очередь – дисциплина и ответственность!

Становясь сама себе хозяйкой, девушка отвечает за каждый шаг. Даже если она наберет большую команду и дружный коллектив и делегирует ряд обязанностей, все равно следует помнить, что контролировать надо многое.

Он тут главный и ошибки сотрудников — его ошибки, как и финансовые риски, вопросы, связанные с репутацией. Спрятаться за чью-то спину и отсидеться в сложной ситуации не получится.

Необходимо платить аренду, налоги, зарплату в массажные салоны даже не в самые выгодные месяцы. В бизнесе редко бывает стабильно, ровно и гладко. Следует быть готовым к любым сложностям и уметь справляться с ними.

Работа в досуге

2. С самого начала необходимо определиться со сферой деятельности и выбрать не только ту, где хорошо получается, но и проанализировать, насколько она востребована на рынке на текущий момент.

«Делай то, что нравится, и ты не будешь работать ни дня»— известный девиз, не всегда отвечающий жизненным реалиям!

Если нравится, например, шить кукол, но много денег уходит на материалы, уйму времени занимает сам пошив. Плюс полно девушек в Москве, кто шьет такие же, и выставить высокий ценник не получится. То становится понятно, что больших денег на этом поприще не заработать.

Выход есть — найти изюминку, выделиться на рынке конкурентов, определиться с продвижением и работать в этом направлении. Легко не будет!

Истории чужого успеха звучат соблазнительно, но мы видим одну их сторону. Часто за ними стоит много труда, ошибок и потерь. К этому следует быть готовым.

Высокооплачиваемая работа в сфере досуга для девушек

3. Необходимо иметь денежную подушку безопасности. Не стоит думать, что как только заявление ляжет на стол начальника и работник избавится от двухчасового рабства, тебя ждет моментально высокий доход и отдых с постоянными клиентами.

Стоит помнить, что вместе со званием наемного работника, он лишается и ежемесячной заработной платы, которая перечислялась на карточку в условное время.

Теперь дата поступления денежных средств, как и сумма, зависят полностью от него.

Как правило, теперь тебя ждут выплаты ежедневно от агентств которым требуются девушки с приятной внешностью. Можно даже без опыта работы!

Раскрутка на новом поприще требует времени, которое, как известно — деньги!

Заранее отложенные средства не дадут умереть с голоду, и можно будет начинать новое дело пробуя, ошибаясь, не сильно переживая о завтрашнем дне. Разумеется, такая сумма должна быть приличной, особенно если потребуются вложения в новое дело, оплата рекламы, обучения.

Просчитать лучше заранее, подойдя к вопросу без лишнего оптимизма. Даже если получится на чем-то сэкономить, следует заложить в бюджет побольше. Часто в таком деле возникают непредвиденные расходы.

Тяжело в учении — но легко в бою!

4. На первых порах можно попробовать себя в роли совместителя. Это значит, что не надо рубить сплеча и увольняться, если душа попросила быть свободным художником.

Это не самый простой вариант, требующий усилий. Скорее всего, пробовать себя на ниве фриланса или примеряться к будущему бизнесу, придется вечерами, по выходным, а то и ночами. Но рисков будет меньше.

Появится возможность прощупать рынок и понять, подходит ли имеющаяся квалификация, есть ли спрос, примириться к оплате труда и сделать вывод, смогут ли эти деньги заменить стабильную зарплату хотя бы на первых порах.

Уходить в никуда — сложно и рискованно!

5. Учиться правильному отношению к деньгам. Со стабильной зарплатой все понятно, траты рассчитываются заранее и являются довольно предсказуемыми. С работой на себя происходит несколько иначе. Есть соблазн, потратить первый большой гонорар или доход со всей широтой души, поехав на Мальдивы или купив дорогую вещь.

Так можно сделать, например, с премии или бонуса, зная, что это лишний доход. Работая на себя, лучше отложить избыток, особенно в начале пути.

Разумеется, можно позволить и Мальдивы, но точно зная, что текущие расходы будут покрыты, а подушка безопасности не даст пропасть в кризисных ситуациях. А еще лучше не хранить деньги под матрасом, а заставлять их работать, например, правильно инвестируя.

Сегодня многие обучают этой премудрости и, зная ее основы, можно со временем выйти на неплохой пассивный доход!

Работа в сфере досуга Москва

6. Научиться организовывать время. Подружиться с деньгами не так сложно, как со временем. Это основная проблема тех, кто начинает самостоятельный путь.

Офисное рабство — это ранние вставания по будильнику, работа по часам, невозможность уйти раньше окончания дня, короткий обед!

Кажется, что став свободным художником, можно спать до полудня, встречаться с друзьями днем в будни и делать, что хочется. Это обманчивое впечатление. Есть риск не рассчитать время, сорвать сроки или постоянно работать в режиме аврала и стресса.

Не к этому следует стремиться, становясь вольной птицей. Потому дисциплина должна присутствовать даже в свободном графике! Следует накануне составлять план на день и четко его придерживаться.

Сначала будет тяжело, многих тянет на саботаж в первые недели, но это дело привычки!

7. Научиться делегировать. Человеку, уходящему с наемной работы и открывающему свое дело, кажется, что он горы может свернуть. У себя в офисе работал за двоих, а то и троих!

Новоявленные предприниматели часто не нанимают работников, уверенные, что справятся со всем самостоятельно.

Зачем платить лишние деньги?

Да и найти надежного человека так сложно! Потому он и директор, и продавец, и курьер, и на закупки ездит, и продвижением занимается. Возможно, такой вариант пройдет в начале пути при маленьком объеме работы.

Но если объем увеличиваться, а руководитель продолжает совмещать несовместимое, есть риск устать и выгореть больше, чем работая по найму.

Не стоит экономить на сотрудниках!

Делегируя часть дел, есть возможность придумать что-то новое, реализовать возникающие идеи, заработать больше и просто отдохнуть.

Деньги, потраченные на зарплату сотрудникам, обязательно окупят себя. Да и не с руки руководителю заниматься поставками, разве что в виде исключения.

Соблюдай баланс

8. Важно научиться отдыхать, соблюдая при этом баланс. Некоторые, сидя на ненавистном найме, видят фриланс сплошным отдыхом на островах.

Картинка человека с ноутбуком под пальмой многим не дает покоя. Кажется, что работа на себя она такая! А на деле она может быть очень разной.

Не всем подойдет жаркий климат, в котором сложно сосредоточиться. Пальмы и море в итоге надоедают. Контролировать работу, живя за треть мира, можно, только если процесс полностью налажен, а для этого нужно хорошо потрудиться изначально!

Другая крайность — брать все обязанности на себя, о чем упоминалось в предыдущем пункте. Даже если работа в радость, не стоит переоценивать свои возможности. Существует риск выгореть, устать и в какой-то момент все бросить.

Минимум раз в неделю необходимо давать себе выходной и не делать ничего, касательно работы. Идеально выключить телефон и полностью переключиться.

Многие недооценивают силу такого отдыха, но он действительно помогает и восстановиться!

Работа в сфере досуга

9. Всегда иметь план «Б».

Даже если новое дело сулит хорошие перспективы и востребовано на рынке, следует заранее просчитывать риски. Есть сферы деятельности не подверженные влияниям кризисов и катаклизмов, но их не так много.

Пандемия, начавшаяся полтора года назад, показала, что пострадать может практически любой бизнес. Огромные потери несли те, кто до этого работал вполне успешно. Мало кто был готов к такому форс-мажору.

Для этого нужна денежная подушка, а также план «Б», «В» и, желательно, еще пара букв алфавита, чтобы понимать, куда двигаться, если дело не пойдет, внезапно закроется или случится что-то глобальное.

Поддержка близких не помешает

10. Заручиться поддержкой семьи.

Поддержка важна, особенно если речь идет о чем-то новом, рисковом, когда страшно ступать на неизведанный путь и хочется на кого-то обернуться.

Она не обязательно должна быть материальной или интеллектуальной, достаточно, чтобы поддержали словом или заботой. Часто вера близких людей дает желание идти дальше, пусть даже через трудности и потери.

11. Подружиться с законом.

Даже если будущая работа заключается в вязании свитеров на продажу, следует позаботиться о том, как организовать деятельность с точки зрения закона.

Еще недавно можно было не платить налоги в этом случае, но с каждым днем ситуация меняется. Невозможно скрыть даже небольшой бизнес, потому что так или иначе придется рекламировать его, предавая огласке.

Лучше подстраховаться и оформить самозанятость или ИП!

Процедура простая, а налог не такой большой за то, чтобы спать спокойно. Если работа происходит с клиентами, то стоит помнить о законе защите прав потребителя. Иногда лучше пойти навстречу даже там, где клиент не совсем прав, чтобы не получить больших неприятностей.

А если он прав, тем более не стоит упрямиться, настаивая на своем. Времена, когда можно было безнаказанно кого-то обмануть, канули в прошлое. Сегодня это тоже случается, но происходит все реже, на свой страх и риск.

Приглашаем девушек, которые знают себе цену

12. Знать себе цену. чаще всего у начинающих эскортниц две распространённых ошибки:

Недооценивание. Переоценивание.

Кто-то выставляет высокий ценник — заказов в самом начале мало, хочется отбить ту зарплату, что была в офисе теми, что есть. Но на рынке существует конкуренция и высокий ценник у новичка никого не привлечет.

А еще цена должна быть соизмерима ценности. Даже если кажется, что раз на игрушку ручной работы было потрачено три дня, ее надо продавать не менее чем за 20 тысяч, стоит остановиться и подумать.

Купили бы вы ее за такую сумму? Она действительно стоит этих денег или так кажется из-за потраченного времени и сил? Не следует впадать и в другую крайность, заниматься демпингом, выставляя цену намного ниже рыночной.

Не заработаете, конкурентов против настроите, да и слишком низкая стоимость может отпугнуть, вдруг за ней стоит плохой товар или некачественная услуга?

Полная конфиденциальность — залог успеха

13. Не работать с друзьями. Совет спорный, но многие предприниматели сходятся во мнении, что лучше не начинать бизнес с родственниками или знакомыми. Да, есть соблазн иметь в соратниках близкого человека, который кажется надежным.

Вы хорошо знаете друг друга, не надо притираться и разочарований будет меньше. Но, по факту, больше. Близкими людьми сложнее командовать или отказывать, когда они просят дополнительный выходной, отгулы, возможность уйти пораньше. Они обижаются, если указать на ошибку.

Речь будет идти всего лишь о работе, но обида распространится и на личные отношения. Потому лучше иметь дело с посторонними людьми, с которыми по жизни ничего не связывает.

Кажется, что уходить с постоянной работы по найму — сложно. Начинать бизнес — страшно. Становиться фрилансером — ступать в неизвестность.

На рынке большая конкуренция, есть риск остаться ни с чем или получать мизерные гонорары.

Вместе с историями успеха, рука об руку шагают рассказы о неудачных вложениях в бизнес, разорениях во время кризиса, высокой конкуренции.

Каждый случай — индивидуален.

Не попробуешь — не узнаешь.

Ставить на карту все неразумно, но если грамотно составить план, продумать детали и просчитать возможные риски, то есть шанс однажды пополнить ряды тех, у кого получилось.

Тем более только мы предоставляем бесплатное проживание и гибкий график!

В конце концов, вернуться на работу по найму можно всегда, приобретя альтернативный опыт!