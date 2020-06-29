Alena 06/29/2020

1⃣ В Кемерово встреча в ближайшие дни, в ресторане с симпатичным парнем-сибиряком средних лет для разовой встречи в отель на 2-3 часа классики в защите (30 Вам сразу чистыми) но и с возможным дальнейшим содержанием от 300-от ежемесячно! Процент в этом случае он мне сам скинет… От Вас: 18-25, 165-175, подробнее