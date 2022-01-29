Совмести отдых и заработок

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🟣КРАСНОДАР🟣

✅ОБРАЩЕНИЕ К ВАМ, МИЛЫЕ ДЕВУШКИ.

Девчонки, часто попадаете на недобросовестных работодателей?
Что может стать для Вас гарантом того, что Вы выбирете из множества работодателей, понимающих Вашу любую ситуацию и проблему?
Конечно же это отзыв работающих девочек.
Прежде чем сделать выбор, свяжись со мной и
у тебя будет возможность пообщаться по видеосвязи с девочками, которые расскажут и покажут сколько реально они зарабатывают,
условия проживания и комфортно ли им работать с нашей командой)
Запомните, только после полученного отзыва складывается реальная картина!
🆘Поездка в другой город без отзывов, ОПАСНО!!!🆘
От 350 000 руб. ежемесячно

✅НАШИ УСЛОВИЯ

— Оплата ежедневно
— Допы и чай 100 % Ваши
— Бесплатное проживание
— Конфиденциальность
— Лайф отзывы девочек🟣
— Кредитация билета
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Теги: Эскорт
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