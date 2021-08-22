ОДЕССА БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА
опубликованоОдесса опубликовал Ксюша до 22.08.2021 Просмотр 60
Одесса!
Одесса!
Девушки 18-35 лет , приглашаем вас к сотрудничеству!
Работа на выезде с иностранцами от 2000 час !
Водителя и охрана есть , штрафов и правил нет !
График практически свободный , вычетов нет!
Работа в исключительно спокойной и дружественной обстановке , относимся ко всем с уважением .
Пишите желательно на Вайбер 0930051972 , telegram
@malyshka_od
Звонки принимаю после обеда и до утра 🙂
теги Эскорт
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