Одесса!

Девушки 18-35 лет , приглашаем вас к сотрудничеству!

Работа на выезде с иностранцами от 2000 час !

Водителя и охрана есть , штрафов и правил нет !

График практически свободный , вычетов нет!

Работа в исключительно спокойной и дружественной обстановке , относимся ко всем с уважением .

Пишите желательно на Вайбер 0930051972 , telegram

@malyshka_od

Звонки принимаю после обеда и до утра 🙂

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