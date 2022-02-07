Работа для девушек Минске

При взрослении все девушки начинают беспокоиться о своем будущем, перспективе получить высокооплачиваемую работу. Многие думают, закончив университет в Минске они будут востребованными специалистами с зарплатой выше среднего уровня. Но на практике девушка после ВУЗа сразу попадает в систему по специальности или нет.

И работа для девушек за 200 – 300 $ в эквиваленте далеко не редкость. Как получить девушке вакансию с высоким доходом? Если вы являетесь высококлассным специалистом в востребованной отрасли, то успех не заставит себя долго ждать.

А что делать девушкам не имеющих опыта работы или образования

Уже давно не секрет что не надо быть очень умной или сногсшибательно красивой, чтобы зарабатывать от 5000 долларов. Всего лишь нужно следить за собой и уметь общаться.

Самые популярные направления с высоким доходом:

Сфера досуга, релакса и развлечения;

Хостес и работа промо моделями;

Эскорт сопровождение;

Работа в элитных апартаментах;

Эротический массаж.

Претендентка на вакансию

Большинство вакансий из перечисленного списка без оказания интим услуг и с достойной зарплатой. При этом очевиден ряд преимуществ для девушек:

Без опыта; Не требуется специальное образование;

Высокооплачиваемая работа;

Предоставление бесплатного жилья;

Гибкий график и возможность работать вахтой.

Вы всегда можете заполнить анкету на сайте и уже в течение дня получить приглашение на свободное вакантное место.

Основные факты о работе для женщин в Минске

Минск – столица Беларуси, и просто красивый город. Поражает своей чистотой и порядком. Очень качественный европейский город. Работа для девушек в Минске радует своим изобилием, если есть навыки, но зарплаты на уровне 400$ начинающим.

Для жизни место просто потрясающее, но для заработков молодой девушке без опыта не подойдет.

Например, девушка 31 год работает в дочернем предприятии европейской компании. Владеет 2-мя иностранными языками, имеет высшее образование и красный диплом. Опыт работы составляет 3 года при этом зарплата порядка 600$.

Сотрудница «Комсомолка ворк»

Развивающаяся организация в Москве, посредством сайта «Komsomolka.work» проводит набор девушек из Минска.

Предлагаются зарплаты на уровне 5 000$, ежедневные выплаты и гарантированные премиальные. Помогаем девушкам с переездом и предлагаем проживание за счет организации.

Очевидные выгоды соискательницам

Поездки на лучшие курорты по всему миру; Лучшая дизайнерская одежда и шопинг туры – станут приятной доступностью; Лучшая натуральная косметика от ведущих компаний; Комфортное проживание в центре города.

Минск город герой с трагичной историей. Все масштабные европейские войны затрагивали столицу Беларуси (заново отстраивался 18 раз). Проживает здесь около 2 млн человек на территории ~350 км. кв.

Статистика в Минске

Безработица 3,9%

Средняя зарплата 700$

Средняя стоимость квартиры 53 000$

Стоимость аренды кв-ры от 230$

Досуг после работы можно скрасить посещением следующих достопримечательностей:

Верхний город;

Площадь Независимости;

Площадь Победы;

Национальная библиотека Беларуси;

Дворец Республики;«Ворота Минска»;

Остров слёз;

Лошицкий парк.

Всем добра и удачи!