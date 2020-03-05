Работа в Израиле
Приглашаем девушек для работы в нашем агентстве.
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Приглашаем девушек для работы в нашем агентстве.
650000 $
Приглашаются девушки на работу в сфере досуга в Израиле! Опыт необязателен! Работы море каждый день! Лучшие условия! Только лучшие отзывы. Самые лучшие отели и апартаменты в которых ты будешь жить одна. Самое главное очень высокая оплата, тебе будет по карману все то, о чем ты давно мечтала! Дополнительные услуги и подробнее
Элитное агентство приглашает девушек на работу в ИЗРАИЛЕ в сфере досуга. Работу можно сочетать с отдыхом на Средиземном море. Вам всего лишь нужно быть милой и обаятельной,возрастом от 18 лет! Только у нас самая ВЫСОКАЯ заработная плата (от 250$ до 350$ в час) Безопасность и конфиденциальность мы гарантируем,график работы индивидуальный. подробнее
🇮🇱Израиль 🇮🇱Ваш заработок в месяц от 7000$ цена реал! 🇮🇱Работа OUT CALL + личный водитель+ охрана 👌🏻👌🏻👌🏻 🇮🇱Большие чаевые 💎💎💎 Билет за наш счёт 🇮🇱Работа 50/50 (ваши 50% это 500-1000 💲в день) 🦋🦋 выходные на вообще усмотрение !! 💁🏻♀️ Индивидуальный подход к каждой девушке 🍒🍒 Своя база клиентов Для чата подробнее
12000 $
🙋♀️🙋♀️Милые, красивые, веселые девушки!💃💃 🇮🇱Приглашаем на работу в Израиль!🇮🇱 Если вам от 22 лет до 45 лет💃💃💃 у Вас есть хороший шанс заработать много денег и воплатить все свои мечты!!!🤩🤩🤩 Предлагаем туры в Израиль от 14 дней до 3 месяцев! О нас 🤗😍🤩😎 -👌 Прямой работодатель без посредников -👌 Связь подробнее
15000 $
РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК В ИЗРАИЛЕ 800/1200 шек/час-соответственно (250$/350$) Работаем 50/50!!!(никаких вычетов за дорогу или водителей)!!! Минимальный заработок в месяц 20.000$(это больше 1.000000 рублей) Есть дневная и ночная смены,можно выбирать и менять раз в неделю. Минимум 5/7 работ за смену (600$/900$), 100% безопасность, компромисность, тёплое отношение и комфорт. Работа только на подробнее
10000 $
Работа в Хайфе и Тель Авиве: 6-15 входов за день. 1 час — 150 евро. работа 50/50. Все допы — ваши Полное сопровождение через границу, а не "подготовка документов" как у других. По окончанию тура — покупка билета домой. Работа на апартаментах, выезда по желанию. Охрана апартаментов. Просто приезжайте и подробнее
Дорогие девушки, агентство DREAM GIRLS приглашает вас на работу в Израиль. 🇮🇱 💜 ЗАРАБОТОК ОТ 5000$ В НЕДЕЛЮ 💜 АККРЕДИТАЦИЯ БИЛЕТА 💜 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОЙ 💜 ПОДГОТОВКА НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОХОДА ГРАНИЦЫ 💜 РАБОТА ПО ФЕЙК ФОТО 💜 БОЛЬШАЯ БАЗА ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ 💜 ТУРЫ ОТ 14 ДНЕЙ * подробнее
Предлагаю работу в Израиле. 🐼 Небольшое место 🐼 Постоянные клиенты 🐼 Мы не огромный "завод"! 🐼 Маленькое элитное местечко. Работая с нами (а не у нас!) вы получаете преимущество работы 50/50. Удаляем внимание мелочам и работа становится проще. Мы обеспечивает проход через границу Израиля. Все вопросы можно задать написав в подробнее
15000 $
🇮🇱🇮🇱🇮🇱ИЗРАИЛЬ 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 Дорогие девушки, агентство GOLDEN CLUB🌅приглашает вас на работу в солнечный Израиль. 💎❤️💎ЗАРАБОТОК $15.000-$30.000/МЕС.💸💸💸 💎❤️💎БОЛЬШАЯ БАЗА ПОСТОЯННЫХ И МНОГОЧАСОВЫХ КЛИЕНТОВ💼⏱💶 💎❤️💎ВСЕ КЛИЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ👌💼👌 💎❤️💎ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОЙ ДЕВУШКЕ💆♀️💆♀️💆♀️ 💎❤️💎ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ🚘🚘🚘 ❗️❗️❗️Наше агентство работает уже больше 10 лет. Все состоятельные клиенты нас знают и нам доверяют. Мы всегда предоставляем подробнее